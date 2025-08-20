Ufficiale Juventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla Freedom

Doppia ufficialità in casa Juventus Women: il club bianconero ha infatti annunciato il rinnovo della giovane difenditrice Elisa Bertero, che ha firmato il primo contratto da professionista, fino al 2028 e la cessione in prestito dell'attaccante Giorgia Berveglieri alla Freedom, club cuneese che milita in Serie B. Queste le due note ufficiali:

"Continua il lavoro di valorizzazione delle giovani calciatrici da parte della Juventus Women, che vuole guardare al futuro puntando anche sui talenti della Primavera: Elisa Bertero ha firmato con la squadra bianconera il primo contratto da professionista della sua carriera con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Difensore classe 2008, scesa in campo nelle prime amichevoli stagionali con la Juventus Women, Elisa è stata una delle protagoniste, insieme alle sue compagne, dei tanti successi raccolti dalla squadra femminile Under 19 che nei mesi scorsi hanno portato alla conquista della Viareggio Cup, del campionato e della Coppa Italia di categoria. In bianconero dalla stagione 2019/20, Bertero è cresciuta facendo tutto il percorso nel settore giovanile della Juventus - aggiungendo con questo accordo un altro tassello alla sua crescita".

"Nuova esperienza per Giorgia Berveglieri, attaccante classe 2005, che nella stagione 2025/26 vestirà la maglia della squadra cuneese Freedom FC Women. Dopo il percorso di crescita nel settore giovanile bianconero, il primo contratto e l’esperienza della scorsa stagione a Brescia, Giorgia proseguirà la sua carriera quindi a Cuneo per arricchire il proprio bagaglio di esperienza e minutaggio in Serie B, in un contesto competitivo e stimolante.

In bocca al lupo per questa esperienza".