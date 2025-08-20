Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Juventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla Freedom

Juventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla FreedomTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 19:10Calcio femminile
di Tommaso Maschio

Doppia ufficialità in casa Juventus Women: il club bianconero ha infatti annunciato il rinnovo della giovane difenditrice Elisa Bertero, che ha firmato il primo contratto da professionista, fino al 2028 e la cessione in prestito dell'attaccante Giorgia Berveglieri alla Freedom, club cuneese che milita in Serie B. Queste le due note ufficiali:

"Continua il lavoro di valorizzazione delle giovani calciatrici da parte della Juventus Women, che vuole guardare al futuro puntando anche sui talenti della Primavera: Elisa Bertero ha firmato con la squadra bianconera il primo contratto da professionista della sua carriera con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Difensore classe 2008, scesa in campo nelle prime amichevoli stagionali con la Juventus Women, Elisa è stata una delle protagoniste, insieme alle sue compagne, dei tanti successi raccolti dalla squadra femminile Under 19 che nei mesi scorsi hanno portato alla conquista della Viareggio Cup, del campionato e della Coppa Italia di categoria. In bianconero dalla stagione 2019/20, Bertero è cresciuta facendo tutto il percorso nel settore giovanile della Juventus - aggiungendo con questo accordo un altro tassello alla sua crescita".

"Nuova esperienza per Giorgia Berveglieri, attaccante classe 2005, che nella stagione 2025/26 vestirà la maglia della squadra cuneese Freedom FC Women. Dopo il percorso di crescita nel settore giovanile bianconero, il primo contratto e l’esperienza della scorsa stagione a Brescia, Giorgia proseguirà la sua carriera quindi a Cuneo per arricchire il proprio bagaglio di esperienza e minutaggio in Serie B, in un contesto competitivo e stimolante.
In bocca al lupo per questa esperienza".

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Juventus Women, Elisa Bertero ha firmato il suo primo contratto da professionista... Juventus Women, Elisa Bertero ha firmato il suo primo contratto da professionista
Altre notizie Calcio femminile
Juventus, in arrivo un innesto d'esperienza a centrocampo: è la portoghese Tatiana... Juventus, in arrivo un innesto d'esperienza a centrocampo: è la portoghese Tatiana Pinto
Boattin: "Negli USA porto il dna Juventus. Sarà bello e strano sfidare Cantore" Boattin: "Negli USA porto il dna Juventus. Sarà bello e strano sfidare Cantore"
Juventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla Freedom... UfficialeJuventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla Freedom
Cantore non si ferma più: gol all'esordio in Concacaf Champions Cup con il suo Washington... Cantore non si ferma più: gol all'esordio in Concacaf Champions Cup con il suo Washington
Cantore: "Negli USA per crescere. Pallone d'Oro? Non lo vinco, ma è un punto di partenza"... Cantore: "Negli USA per crescere. Pallone d'Oro? Non lo vinco, ma è un punto di partenza"
Prende forma la Champions Cup della FIFA: mancano solo le ultime due partecipanti... Prende forma la Champions Cup della FIFA: mancano solo le ultime due partecipanti
Inter Women, Piovani: "Confermo che cerchiamo un'attaccante. Ma che sia forte davvero"... TMWInter Women, Piovani: "Confermo che cerchiamo un'attaccante. Ma che sia forte davvero"
Se il buongiorno si vede dal mattino...Cantore alla conquista degli USA, con vista... Se il buongiorno si vede dal mattino...Cantore alla conquista degli USA, con vista sul Pallone d'Oro
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Inter: il difensore (arriva) e le 2 telenovelas Lookman-Koné. Juve: doppia uscita da 70 milioni per altrettante entrate. Milan: la punta che vuole Allegri. Napoli: il “nuovo Lukaku”. Roma: “Sancho subito!”, il diktat di Gasp. E su Rabiot…
5 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Ora in radio
Repliche 20:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan al lavoro per Boniface: mancano alcuni dettagli ma c'è fiducia. Chiusura già domani?
Immagine top news n.1 Lukaku out 3/4 mesi, il Napoli va forte su Hojlund ed Elmas. Il punto sul mercato in attacco
Immagine top news n.2 Niente operazione per Lukaku, ma resta fuori dalla lista Champions del Napoli. I tempi di recupero
Immagine top news n.3 La Fiorentina ha scelto Piccoli: affondo con il Cagliari. Tutti i dettagli dell'operazione
Immagine top news n.4 Atalanta, visite mediche per Krstovic: poi la firma e l'ufficialità. Le immagini
Immagine top news n.5 Milan, per Boniface offerto prestito con diritto di riscatto a 30 milioni: il punto sull’attacco
Immagine top news n.6 Il Napoli offre 45 milioni di euro per Pio Esposito, rifiutati. Per l'Inter è incedibile
Immagine top news n.7 Atalanta, Krstovic è atterrato a Milano: ora le visite a Bergamo, poi la firma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.2 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
Immagine news podcast n.3 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
Immagine news podcast n.4 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nuovi allenatori a Roma e Milano, chi avrà il compito più duro? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Caravello: ”Vlahovic vicino a restare alla Juve. Gimenez per il dopo Lukaku”
Immagine news Serie A n.3 Ferri: ”Toro, due innesti per l’Europa. Champions difficile per la Fiorentina”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zapata: "Il rinnovo un bellissimo gesto da parte del Torino, ora devo ripagare sul campo"
Immagine news Serie A n.2 Ornella Vanoni risponde a Bonny: "Giuro che non sono più milanista. Verrò a vederti giocare"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna e Sartori puntano su Zortea: il colpo del Cobra nasce da... Bergamo
Immagine news Serie A n.4 Grosso: "Il mio Sassuolo è pronto a tenere testa al Napoli. Il nostro obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, tre mini-partite contro il Città di Fasano: un successo e due pareggi. In gol Camarda
Immagine news Serie A n.6 Il Deportivo La Coruña vuole Mulattieri: non c'è ancora l'accordo con il Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Castrovilli e Antonucci sono sbarcati a Bari. Domani le visite e le firme sul contratto
Immagine news Serie B n.2 Mantova, in arrivo il centravanti Bonfanti. Domani prevista la firma sul contratto
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, i neo acquisti Coucke e Abildgaard subito in campo in vista del Modena
Immagine news Serie B n.4 Pescara, sfida alla Carrarese per l'attaccante Biasci del Catanzaro. La situazione
Immagine news Serie B n.5 Serie B, venerdì la gara d'apertura Pescara-Cesena. Bedin presente all'Adriatico
Immagine news Serie B n.6 Pescara, arriva un centrocampista scuola Ajax: depositato il contratto di Brandes
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, i nuovi Benassai e Tribuzzi si presentano: "Non vediamo l'ora di iniziare"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, nuova idea per l'attacco: piace l'esterno Galuppini del Mantova
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Zamuner: "In questo momento manca un vice-Costa. Ma prima deve uscire qualcuno"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, in arrivo un innesto per la corsia destra: è Ferrara del Benevento
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Mangiarano: "Due soggetti interessati al club. Ma decidono i D'Alessandro"
Immagine news Serie C n.6 Picerno, c'è un gradito ritorno in attacco: ha firmato Santaniello. Il comunicato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Boattin: "Negli USA porto il dna Juventus. Sarà bello e strano sfidare Cantore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla Freedom
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore non si ferma più: gol all'esordio in Concacaf Champions Cup con il suo Washington
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore: "Negli USA per crescere. Pallone d'Oro? Non lo vinco, ma è un punto di partenza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Prende forma la Champions Cup della FIFA: mancano solo le ultime due partecipanti
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Confermo che cerchiamo un'attaccante. Ma che sia forte davvero"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?