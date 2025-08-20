Ufficiale Juventus Women, Elisa Bertero ha firmato il suo primo contratto da professionista

Continua il lavoro di valorizzazione delle giovani calciatrici da parte della Juventus Women, che vuole guardare al futuro puntando anche sui talenti della Primavera: Elisa Bertero ha firmato con la squadra bianconera il primo contratto da professionista della sua carriera con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Difensore classe 2008, scesa in campo nelle prime amichevoli stagionali con la Juventus Women, Elisa è stata una delle protagoniste, insieme alle sue compagne, dei tanti successi raccolti dalla squadra femminile Under 19 che nei mesi scorsi hanno portato alla conquista della Viareggio Cup, del campionato e della Coppa Italia di categoria.

In bianconero dalla stagione 2019/20, Bertero è cresciuta facendo tutto il percorso nel settore giovanile della Juventus - aggiungendo con questo accordo un altro tassello alla sua crescita.