Juventus W., Canzi: "Finale meritata, in campionato Roma e Inter meglio di noi"

La Juventus Women conquista la finale di Coppa Italia Femminile superando la Fiorentina Women sia all’andata (0-2) sia al ritorno (2-1), al termine di una doppia sfida gestita con maturità e solidità.

Il tecnico bianconero Massimiliano Canzi ha commentato così il traguardo a Sky Sport dopo il triplice fischio: "Per noi è un traguardo importante, poi ce la giocheremo ma arrivare in finale è sempre difficile contro un'ottima squadra come la Fiorentina, che ha fatto un'ottima gara. Coppe? La realtà è che è difficile competere su cinque fronti, non è mai semplice, in campionato non abbiamo fatto un percorso di grande continuità e l'abbiamo pagato, anche perché davanti a noi ci sono due squadre molto continue. Credo che bisogna dare più merito alle due squadre che abbiamo davanti, oggi è giusto festeggiare il raggiungimento di questa finale."

Sulla prossima sfida di campionato contro la Roma Femminile ha aggiunto: "In questo momento è la squadra che sta dominando il campionato, quindi andremo ad affrontare questa partita con grande rispetto per la Roma che partirà favorita per quello che si è visto fino ad ora. Alla finale ci penseremo, ci godiamo questo momento perché non è stato semplice. Era un periodo complicato, le ragazze hanno reagito molto bene, sono fiero di loro."

Canzi ha poi sottolineato il livello crescente del torneo e l’obiettivo stagionale: "In campionato il livello si è alzato, Roma e Inter hanno fatto un percorso migliore del nostro, hanno sbagliato meno. Noi dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile e blindare la qualificazione Champions, obiettivo minimo stagionale. Poi c'è la finale in cui tutto può succedere."