Ufficiale L'Inghilterra blinda Wiegman. La ct guiderà la nazionale femminile fino al 2027

Dopo essere stata premiata nella serata di ieri come miglior allenatrice al femminile dalla FIFA per Sarina Wiegman è arrivato anche il rinnovo con l'Inghilterra. Di seguito il comunicato della FA inglese:

Sarina Wiegman ha firmato un prolungamento del contratto per continuare ad allenare l'Inghilterra femminile fino a dopo la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. Il nuovo accordo coinvolgerà la difesa dell'Inghilterra campione in carica di UEFA Women's EURO 2025, con la qualificazione per la fase finale in Svizzera a partire da aprile. A ciò seguirà la Women's Nations League 2025-26 prima che inizi il cammino verso la Coppa del Mondo, con i paesi ospitanti che verranno annunciati a maggio di quest'anno. Da quando ha iniziato a lavorare con le Lionesses nel settembre 2021 , Wiegman è diventata l'allenatore femminile dell'Inghilterra di maggior successo nella storia e ieri sera è stata votata come miglior allenatore femminile FIFA per la quarta volta, un record.

Continuerà ad essere assistita da Arjan Veurink, che ha anche concordato un nuovo prolungamento contrattuale. Nei suoi primi 12 mesi, Wiegman ha guidato la squadra verso un indimenticabile primo trofeo importante a UEFA EURO 2022 , dopo aver già vinto la stessa competizione nel 2017 con la sua nativa Olanda.

“Sono così felice di avere la possibilità di guidare l’Inghilterra fino al 2027 dopo due anni e mezzo incredibili. - spiega Wiegman - Abbiamo ancora tante cose in sospeso, sappiamo di poter fare ancora di più anche se non sarà facile e per questo voglio guardare avanti. Il nostro gioco sta diventando davvero competitivo ai massimi livelli. Apprezzo questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare le qualificazioni agli Europei e in seguito quelle per la Coppa del Mondo".