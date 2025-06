La Lazio chiude il caso Sarri: "Oggi il Comandante ci ha confermato piena disponibilità"

La Lazio e mister Maurizio Sarri andranno avanti insieme. A ribadirlo, dopo le indiscrezioni delle ultime ore e il summit odierno tra l'allenatore e la società, è un comunicato ufficiale dei biancocelesti. Questo il testo della nota appena diramata dalla società del presidente Lotito, finita - lo ricordiamo - nel mirino della Covisoc:

"Nella mattinata odierna, il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri hanno avuto un lungo e approfondito confronto telefonico, nei vari punti affrontanti si è discusso a lungo in merito alla situazione regolamentare legata all’indice di liquidità. Nel corso della conversazione, il Presidente, per la prima volta, ha illustrato in modo dettagliato la complessità tecnica della normativa e le sue implicazioni. Il mister Sarri, preso atto formalmente della situazione nella sua interezza, ha confermato la propria piena disponibilità a proseguire con determinazione l’impegno preso verso il Club e la tifoseria. Una scelta quella del Comandante, che ribadisce il suo forte attaccamento ai colori biancocelesti e a tutto il popolo laziale un popolo straordinario, che merita serietà e coerenza".

Come può risolvere il blocco del mercato la Lazio

L'unica soluzione che legittimi un’eventuale richiesta di revoca del provvedimento è l’immissione di liquidità in cassa. Teoricamente, questo sarebbe possibile anche attraverso delle cessioni di calciatori, ma di fatto nessuna operazione, nel mercato, porta al pagamento immediato di quanto concordato. Facciamo un esempio: se la Lazio cedesse Rovella dietro il pagamento della clausola, non incasserebbe subito i 51 milioni previsti, ma soltanto i 17 della prima tranche di un pagamento triennale (come previsto dal contratto del centrocampista biancoceleste).

