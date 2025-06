Juventus, l'esito degli esami di Savona dopo il City: lesione capsulo-legamentosa alla caviglia

Nicolò Savona, a seguito del trauma alla caviglia sinistra riportato durante la gara disputata ieri contro il Manchester City, è stato sottoposto oggi ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado. "Il difensore bianconero ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra un mese verrà rivalutato con nuovi accertamenti", si legge sul sito ufficiale della Juventus.

Le pagelle della Juventus dopo il 2-5 col Manchester City (di Ivan Cardia)

Di Gregorio 6,5 - Subito una gran risposta di Piede, poi non può nulla su Doku e sul fuoco amico di Kalulu. Tiene a galla la barca il più a lungo possibile, davvero l’ultimo dei colpevoli. Se il migliore in campo è il portiere...

Kalulu 4 - Doku gli fa venire il mal di testa al punto che se lo immagina anche dove non c’è e la butta nella porta sbagliata. È la punta dell’iceberg che affonda il Titanic bianconero.

Savona 6 - Peggio marcare Marmoush o Haaland? Non tutti possono rispondere. Nelle difficoltà su entrambi (il primo non dà punti di riferimento, il secondo segna), se la cava meglio dei compagni di reparto. Una gran chiusura sul norvegese, poi esce infortunato: auguri. Dal 61’ Gatti 5 - Entra a freddo. Su Haaland. Non proprio invidiabile, sta di fatto che fatica e anche parecchio.

Kelly 5 - A proposito di sudore e fatica. Sbanda in fase difensiva, non riesce ad aiutare nel possesso. E Haaland è una valanga che travolge tutti, lui compreso.

Costa 5 - Un discreto passo indietro: sul primo gol non legge l’inserimento di Doku, che comunque ha una cilindrata molto diversa e lo manda costantemente fuori giri. Dal 56’ Cambiaso 5 - Sotto gli occhi del suo estimatore Pep, il cambio di passo che non c’è.

Locatelli 5 - Non dà senso alla squadra di Tudor, rincula fin troppo per aiutare la difesa: è a centrocampo che i bianconeri spariscono. Dal 56’ Thuram 5 - Risparmiato per turnover e diffida, quando entra non incide.

McKennie 5 - Unico diffidato tra i ventidue in campo dall’inizio, la buona notizia è che evita la squalifica. Del resto si piazza ai margini della partita. Dall’82’ Adzic s.v..

Kostic 4,5 - Toh, chi si rivede. Fino a quando non scompare dalla partita, eccezion fatta per dei calcetti del tutto evitabili. Alla prossima (?).

Nico Gonzalez 4,5 - Impalpabile. Che vale un po’ per tutta la Juve, per carità. Però alla fine lì davanti gli altri trovano, bene o male, un modo per ascriversi alla cronaca della partita.

Koopmeiners 5,5 - Raro come un raggio di sole in Olanda: Ederson cucina la frittata agli inglesi, ma lui è bravo a servirla dopo aver rubato palla in pressing. Per il resto gioca come tutta la Juve, volitiva ma quasi impotente. Però il gol è una bella notizia, per quanto completamente illusoria. Dal 56’ Yildiz 6 - Prova a suonare la sveglia per i compagni, gli riesce ma non fino in fondo. Gran bell’assist per il 5-2.

Vlahovic 6 - La sufficienza è troppo? Può darsi. Ma è praticamente un’isola in mezzo al mare inglese, quasi completamente abbandonato dai compagni. Finché non gli arriva un pallone, lo controlla bene e segna.

Igor Tudor 5 - Non cascherà certo il mondo. La sua Juve è già qualificata e gioca con questo spirito una partita che però perde malissimo. Però, ecco, di più non gli si può certo dare. Per l’arrendevolezza mostrata in alcune fasi della gara, soprattutto.