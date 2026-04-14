L'Italia di Soncin passeggia sulla Serbia. A Leskovac finisce 6-0 per le azzurre
Arriva sul prato del Dubocica di Leskovac la prima vittoria dell'Italia Femminile di Andrea Soncin nelle qualificazione al prossimo Mondiale. In casa della Serbia le azzurre passano con un perentorio 6-0 figlio delle reti di Girelli, Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi. Da segnalare i due assist di quest'ultima e di Manuela Giugliano, alla centesima presenza con la maglia della Nazionale.
Con questa vittoria l'Italia sale a quota 4 punti nel Gruppo 1 dove sono inserite anche Danimarca e Svezia.
SERBIA-ITALIA 0-6
Marcatori: 20' Girelli, 35' Oliviero, 45' Lenzini, 61' Caruso, 88' Cantore, 90+4' Greggi
Serbia (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Saric (68' Gajic); Mijatovic (46' Srmcevic), Blagojevic (68' Scepanovic), Stupar; Cavic (46' Bulatovic), Matejic (87' Ciric), Stokic. A disposizione: Cetinja, Aleksic, Gakovic, Matijevic, Ilic. CT: Lidjia Stojkanovic.
Italia (4-3-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Oliviero; Caruso (65' Beccari), Giuliano (88' Schatzer), Greggi; Dragoni (65' Cantore), Girelli, Glionna (72' Bonfantini). A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Di Guglielmo, Galli, Linari, Severini. Piemonte. CT: Andrea Soncin.