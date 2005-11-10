Ufficiale Ternana Women, c'è il rinnovo della dg e ds Cardone: ha firmato fino al 2029

La Ternana Women è lieta di annunciare che il Direttore Generale e Sportivo Isabella Cardone ha rinnovato il proprio contratto con il club del Presidente Stefano Bandecchi fino al 30 giugno 2029.

“Abbiamo fatto qualcosa che è unico nel suo genere - commenta l’Amministratore Delegato Paolo Tagliavento -, non c’è stato un anno da quando abbiamo comprato il titolo che non ci siamo migliorati, ogni anno è stato meglio dell’anno prima. Il merito va al gruppo, alla società e al Presidente che ci ha dato tutti gli strumenti. Questo sarà anche l’obiettivo del prossimo anno. Per questo motivo la società è felice di rinnovare la fiducia al direttore Isabella Cardone per altri 3 anni. Una persona importante per questo gruppo”.

“Ringrazio il Presidente Stefano Bandecchi e l’Amministratore Delegato Paolo Tagliavento per la fiducia che hanno riposto nella mia persona negli ultimi 4 anni e il rinnovo triennale lo testimonia” le parole del Direttore Generale e Sportivo Isabella Cardone.

“Ringrazio le ragazze, grazie a tutto lo staff a tutto un gruppo di lavoro che mi ha accompagnato supportato e sopportato ogni giorno ogni notte le mie idee. Con il Presidente abbiamo parlato non di quello che abbiamo costruito in questi 4 anni ma di quello che vogliamo raggiungere nei prossimi 4 anni. L’ambizione del club è per me MAGIA. La fiducia rinnovata mi emoziona - conclude - e mi da la carica per affrontare un nuovo ciclo, una nuova sfida, nuove imprese”.