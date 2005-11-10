Ufficiale Papp nuova calciatrice del Sassuolo Femminile: "Voglio ritrovare il piacere di giocare"

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sassuolo Femminile "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Luca Papp.

Centrocampista classe 2002, Papp ha vestito le maglie del Ferencvárosi TC e, nella sua più recente esperienza in Germania, del VfL Wolfsburg. Nel corso della sua carriera ha disputato la UEFA Women’s Champions League e conquistato il secondo posto in Bundesliga. Ha rappresentato l’Ungheria con le selezioni Under 17 e Under 19, facendo il proprio esordio con la Nazionale maggiore nel 2021.

Benvenuta in neroverde, Luca!".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prime parole in neroverde: "Ho scelto il Sassuolo perché fin dal primo momento ho sentito che questo era un club che mi voleva davvero. Voglio ritrovare il piacere di giocare, dare il massimo per la squadra e contribuire a raggiungere i migliori risultati possibili in campionato e in Coppa. Darò sempre tutto per essere una compagna su cui si possa contare, dentro e fuori dal campo”.