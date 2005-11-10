Ufficiale Parma Women, triennale per Tegan Bowie: l'attaccante arriva a parametro zero

Parma Calcio 1913 comunica l’arrivo a titolo definitivo della calciatrice Tegan Bowie, che entra a far parte della rosa gialloblu, contratto sino al 2029, dopo la conclusione della sua esperienza con l’Hibernian.

Tegan Bowie, la carriera

Attaccante scozzese classe 2003, è cresciuta nei settori giovanili di Celtic e Hibernian, con cui ha esordito nel calcio professionistico. Dopo due stagioni al Celtic, nel 2023 è tornata all'Hibernian, diventando una delle protagoniste della squadra e contribuendo alla conquista del campionato scozzese.

Le prime parole gialloblù

'Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida! Sono circondata da giocatrici di grande talento, dalle quali posso imparare ogni giorno, e da uno staff tecnico che sono convinta mi aiuterà a crescere e a migliorare ulteriormente'.