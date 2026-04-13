Serbia con tante assenze contro l'Italia, la ct Stojkanovic: "Chi c'è darà il massimo"

Giornata di conferenza stampa anche per la Serbia in vista della sfida di domani allo Dubocica di Leskovac (ore 18:15 diretta Rai2) contro l’Italia nella terza giornata di qualificazioni al Mondiale in Brasile del 2027; “L’Italia è una squadra di altissima qualità, ben organizzata e molto esperta che ha giocato le semifinali dell’Europeo. - spiega la ct Lidija Stojkanovic - Le ragazze che si stanno allenando sono pronte e credo che dimostreranno qualità e responsabilità oltre al carattere che ci ha contraddistinto nelle ultime gare”.

La Serbia però dovrà affrontare questa sfida con diverse calciatrici che saranno assenti come già capitato nelle sfide contro Danimarca e Svezia in cui la nazionale balcanica ha ottenuto un punto: “Anche in questo raduno abbiamo avuto seri problemi di organico, con un gran numero di giocatrici infortunate che non hanno potuto rispondere alla convocazione. - prosegue l’allenatrice serba – Ma le ragazze presenti sono pronte e faranno del loro meglio per ottenere il miglior risultato possibile”.

In conferenza è intervenuta anche la capitana Violeta Slovic che ha parlato così della sfida: “Non ho mai avuto l’opportunità di giocare contro di loro, ma ora la cosa più importante è dare continuità alle ultime prestazioni. È vero che abbiamo molti problemi di organico, ma sono convinta che ogni ragazza che avrà l’opportunità di scendere in campo darà il 100% per cercare di ottenere il miglior risultato possibile”.

Le convocate

Portiere: Milica Kostić (Ferencváros), Sara Cetinja (Zurigo), Ema Aleksić (Køge)

Difenditrici: Violeta Slović (Zenit), Nevena Damjanović (CSKA Mosca), Mina Matijevic (Eintracht Francoforte), Ana Šćepanović (Stella Rossa Belgrado), Aleksandra Gajić (Saint-Etienne), Ema Petrović (Malmö), Milica Gaković (TSC), Milica Šarić (Stella Rossa Belgrado)

Centrocampiste: Jelena Čanković (Brighton), Milica Mijatović (Fogmet), Dina Blagojević (Spartak Mosca), Marija Ilic (Spartak Subotica), Živana Stupar (Zenit), Sofija Sremčević (Stella Rossa Belgrado)

Attaccanti: Mina Čavić (CSKA Mosca), Nina Matejić (Zenit), Milica Bulatović (Vojvodina), Miljana Ivanovic (Malmö), Sara Stokic (Milan), Anastasija Ciric (Krila Sovjetov)