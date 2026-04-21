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9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato

9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercatoTUTTO mercato WEB
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 00:00Editoriale
Raimondo De Magistris
Nato a Napoli il 10/03/88, laureato in Filosofia e Politica presso l'Università Orientale di Napoli. Lavora per TMW dal 2008, è stato vicedirettore per 10 anni. Inviato al seguito della Nazionale, conduttore per Radio Sportiva

I maestri assoluti delle clausole risolutorie sono portoghesi e spagnoli: le usano da sempre, le usano per la maggior parte dei contratti. In Italia invece solo da qualche anno stiamo iniziando ad apprezzarle: pagare moneta e vedere cammello senza nemmeno passare per il club proprietario del cartellino. Sono clausole che hanno postille variegate: in alcuni casi esercitabili da una sola società, in altri esercitabili soltanto da club esteri. Eccone alcune che condizioneranno il prossimo calciomercato di Serie A.

Nico Paz, 9 milioni di euro - I tempi sono maturi e, purtroppo per il Como e per tutte le altre squadre, questa clausola è aggredibile solo dal Real Madrid. Il Tottenham un'estate fa ne avrebbe spesi 50 di milioni per portarlo a Londra, ma questa formula win win varata da qualche anno da Florentino Perez permette ai blancos di vendere giovani promesse (ancora) non all'altezza della camiseta blanca senza perderne il controllo. Quest'anno Nico Paz si sta giocando con Kenan Yildiz lo scettro di miglior numero 10 della Serie A, i tempi sembrano maturi per un ritorno alla casa madre. A questa cifra non è un affare, di più: Nico Paz oggi vale dieci volte il valore di questa clausola.

Denzel Dumfries, 25 milioni di euro - Come un anno fa, l'olandese può partite per una cifra alla portata di tutti i top club europei. Il Mondiale rappresenta la vetrina perfetta per aumentare pretendenti e tentazioni, col giocatore aperto alla possibilità di una nuova avventura in Spagna o in Inghilterra. L'Inter dovesse cedere l'olandese andrebbe forte su Palestra, ma nel frattempo non concede sconti: o qualcuno paga la clausola o avanti così.

Stanislav Lobotka, 25 milioni di euro - Esattamente la stessa clausola di Dumfries, anche perché in entrambi i casi non è valida per i club di Serie A. Spalletti lo porterebbe volentieri con sé a Torino, ma se lo slovacco saluterà Napoli lascerà anche l'Italia. Gioca nella squadra partenopea da più di sei anni, ha vinto due Scudetti da protagonista e ora resta in attesa, anche perché De Laurentiis ha la possibilità di prolungare l'attuale accordo fino al 30 giugno 2028.

Gleison Bremer, 54 milioni di euro - C'è una Juventus col difensore brasiliano e un'altra senza. Sono due squadre che viaggiano a velocità completamente diverse: la prima numeri alla mano è solo un gradino sotto l'Inter, la seconda arrancherebbe anche a qualificarsi in Europa League. Spalletti e la Juventus lo sanno bene e per questo sono disposti a rivedere il suo contratto: 54 milioni non è una cifra banale per un centrale di 29 anni, ma è forse il difensore più completo della Serie A. E la Premier non sta a guardare...

Moise Kean, 62 milioni di euro - E' una clausola di dieci milioni di euro più alta rispetto a quella di un anno fa e arriva dopo una stagione molto diversa da quella conclusa col titolo di vice-capocannoniere della Serie A. La cifra è alta, probabilmente troppo per tutti i club interessati. Però dopo due stagioni Kean può voltare pagina e salutare Firenze: se la Fiorentina abbassa il prezzo...

Marcus Thuram, 85 milioni di euro - Anche in questo caso la clausola appare difficilmente aggredibile. Vero è che il centravanti francese in questo finale di stagione sta mettendo il suo zampino sullo Scudetto nerazzurro, ma in estate compirà 29 anni e oggi il valore del suo cartellino si attesta sui 45-50 milioni. Solo un Mondiale da protagonista assoluto può sostanzialmente modificare questa valutazione.

Rafael Leao, 170 milioni di euro - Il Milan inserì questa clausola in occasione dell'ultimo rinnovo fino al 2028, era l'estate 2023 e il club rossonero - con questo accordo - pensava di aver blindato il miglior gioiello dell'intero campionato di Serie A. Purtroppo per i rossoneri, le stagioni successive hanno raccontato tutt'altro e oggi il portoghese vale molto meno. In estate 60-70 milioni potrebbero bastare per far vacillare le certezze rossonere.

Jacobo Ramon, 8 milioni di euro - Torniamo al punto di partenza, a quel Real Madrid che la scorsa estate ha ceduto Jacobo Ramon per 2.5 milioni di euro al Como e a luglio può riacquistarlo per 8 milioni. O per nove nel 2027. Al primo anno in Serie A il centrale spagnolo sta disputando una stagione eccezionale: probabilmente non è ancora il momento giusto per tornare alla casa madre, ma se continua così tra un anno...

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