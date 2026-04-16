Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...

Ballano tutti, o quasi. C'è chi ha già messo un mattone sul futuro negli scorsi giorni, chi metterà nero su bianco a breve, chi ha deciso quel che sarà con un progetto sì milionario ma pure visionario. E c'è anche chi campa alla giornata, oppure chi s'è messo nella stanza di cristallo l'elefante, o chi pensava d'andare d'amore e d'accordo e invece era solo un calesse. Sarà un'estate di rivoluzioni, d'evoluzioni e dunque una primavera di lunghi litigi. Ballando sulle panchine, mettetevi comodi. Venti squadre, venti notizie.

Atalanta

Avanti con Raffaele Palladino. L'intenzione della Dea e del tecnico è quella di proseguire insieme. L'appuntamento è a breve, senza fretta, perché l'intenzione è comune. Palladino (contratto 2027 adesso) ha estimatori? Sì, il Napoli. Ma Percassi sui tempi 'tecnici' non si farà beffare.

Bologna

Giovanni Sartori e Vincenzo Italiano si vedranno, parleranno e capiranno come (e se?) andare avanti insieme. Il tecnico ex Fiorentina è il primo nome, e anche il meno complicato per incastri, per un eventuale dopo Conte al Napoli. Bologna vorrebbe tenerselo ancora stretto, la dirigenza pensa allo stesso modo? Sull'eredità solo suggestioni, una può essere Maurizio Sarri. L'altra, Daniele De Rossi.

Cagliari

Prima la salvezza, poi il futuro. Il lavoro del giovane Fabio Pisacane è stato apprezzato dalla proprietà e da quella americana ora entrante. Sarà abbastanza per il futuro insieme, ancora? La categoria sarà una discriminante, eventuali sirene (Lazio?) altrettanto.

Como

Quanti estimatori, fuori dalla porta della sede del Como c'è la fila. Il patto però è chiaro. Almeno un'altra stagione, la prima (si augura Como) europea ancora insieme per Cesc Fabregas e il club del Presidente Suwarso.

Cremonese

Dopo l'esonero di Davide Nicola, il lavoro di Marco Giampaolo non ha dato i frutti sperati. La sensazione è che in caso di Serie B, il progetto Cremonese possa subire un reset in ogni reparto, per prima la panchina. Ma Giampaolo ha firmato fino al 2027...

Fiorentina

Paolo Vanoli ha certamente dato una grande sterzata alla stagione della Fiorentina, ma basterà per la conferma? Versioni contrastanti. Il primo nome per la successione è Fabio Grosso del Sassuolo, tra i più stimati anche Daniele De Rossi ora al Genoa. Per ora solo una suggestione Maurizio Sarri.

Genoa

Il Genoa vorrebbe andare avanti almeno un'altra stagione con Daniele De Rossi ma gli incastri delle panchine sono infiniti. La Roma? La Fiorentina? Il Bologna? Prima il futuro di DDR, per il resto ci sarà tempo.

Hellas Verona

Con la Serie B sempre più vicina, l'Hellas Verona potrebbe andar incontro a forti cambiamenti. Resterà Sean Sogliano come ds? Da questo poi arriveranno le altre decisioni, compresa quella sul giovane tecnico Paolo Sammarco.

Inter

Non lascia ma raddoppia. Christian Chivu ha convinto, nonostante il disastro in Champions League. Il rumeno è pronto al rinnovo con l'Inter fino al 2029 con adeguamento del contratto.

Juventus

Primo mattone stagionale messo, anche sulla fiducia, soprattutto sulla costanza. Dopo anni di (troppi) cambiamenti, la Juventus va avanti con Luciano Spalletti. Rinnovato e confermato, con o senza Champions League.

Lazio

Scenario complicatissimo da fotografare. Voci anche sul cambio in dirigenza, il domani di Maurizio Sarri è tutto da scrivere. Ipotesi emerse in questi giorni: Okan Buruk del Galatasaray, Fabio Pisacane del Cagliari i primi nomi alla stregua di Kosta Runjaic dell'Udinese. Ma con Claudio Lotito tutti gli scenari sono aperti...

Lecce

Copia e incolla di quel che accade a Cremona: dipenderà dalla categoria. Eusebio Di Francesco il rinnovo automatico in caso di salvezza ma basterà? Sceglieranno Sticchi Damiani e Corvino. Sarà anche il tempo di una grande scommessa in panchina?

Milan

Giovanni Malagò vorrebbe Massimiliano Allegri come commissario tecnico. Cosa farebbe il Milan in caso di addio? Il livornese vuole garanzie su autonomia e condivisione di scelte in caso di permanenza (e per lui c'è anche l'ipotesi Napoli da monitorare). Alternative? Sono emerse solo ipotesi, per adesso, fino a quella Simone Inzaghi. La verità è che il Milan deve chiarirsi le idee sul progetto e sulla dirigenza, poi capire che farà Allegri e poi, eventualmente, scegliere il sostituto.

Napoli

In poche parole: Aurelio De Laurentiis non tarpa le ali ad Antonio Conte a patto che scelga subito per non dover essere in ritardo col suo successore. Liberandolo, risparmierebbe un maxi ingaggio ma anche la presenza di un tecnico sì vincente ma anche ingombrante. Massimiliano Allegri un'ipotesi da tenere comunque viva, Vincenzo Italiano del Bologna quella più credibile ad oggi.

Parma

Avanti con Carlos Cuesta. Il club di Kyle Krause ha deciso di consegnare le chiavi del progetto a Federico Cherubini che ha confermato il ds Alessandro Pettinà e punterà sulla continuità anche in panchina.

Pisa

Oscar Hiljemark ha firmato col Pisa un contratto fino all'estate del 2027 con opzione per un altro anno. Ma quel che ha fatto finora in Toscana è convincente? Lascia presagire che per il domani ci sia un futuro di riscatto e, stanti le cose, di possibile ritorno in A? Il club dovrà farsi (e rispondere) a queste domande. E da lì, decidere. Anche sulla direzione sportiva.

Roma

Lo scellino, al momento, lo puntiamo su uno scenario: via Claudio Ranieri (a fare il direttore tecnico in Nazionale), Dan Friedkin che decide di cambiare anche il ds Ricky Massara, Gian Piero Gasperini confermato con un nuovo staff medico e con una nuova dirigenza. Le indicazioni e sussurri da Trigoria e dall'America oggi dicono questo.

Sassuolo

Fabio Grosso ha estimatori, a Bologna, Roma (Lazio) e in casa Fiorentina soprattutto. La partenza è possibile, il futuro? Il club non ha fretta, l'identikit è chiaro: giovane, con uno 'stile Sassuolo', che valorizzi i giovani. Chi ha detto Alberto Aquilani del Catanzaro?

Torino

Il club non ha ancora sciolto le riserve su Roberto D'Aversa che ha il contratto fino all'estate. Confermarlo o prendere altre vie? Aleggia, da tempo, il 'fantasma' del ritorno in granata di Ivan Juric.

Udinese

L'Udinese è tornata la macchina sforna talenti di un tempo. C'è dietro anche il lavoro do Kosta Runjaic ma la prossima stagione sarà confermato? Il club ha già sorpreso in passato, potrebbe farlo anche in estate, in caso di cambio direzione tecnica...