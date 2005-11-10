Ufficiale
Napoli, addio ad Antonio Conte. Risolto consensualmente il contratto: il comunicato
TUTTO mercato WEB
Adesso è ufficiale: Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è stato il club partenopeo con un comunicato pubblicato sul proprio sito: "La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori.
Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.
All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.
Grazie, mister!".
Altre notizie Serie A
Focus TMWIl 1° luglio si avvicina, ecco i potenziali svincolati. Quanti big, da Vlahovic a Lewandowski
Primo piano
Vlahovic, David e Yildiz, il trittico di ingaggi che ha fatto saltare un rinnovo: numeri a confronto
Serie A
Serie B
Serie C
Ascoli-Union Brescia, atto secondo: la gara che vale la Serie B affidata al sig. Drigo di Portogruaro
Pronostici
Calcio femminile