Champions '19-20, il pallone della prossima stagione: le prime immagini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo tante divise ufficiali per la nuova stagione, tocca alla Champions League svelare il pallone della prossima edizione. O quasi, perché il portale specializzato Footy Headlines ha pubblicato in anteprima le immagini della sfera 2019-2020 che combina una serie di pannelli bianchi a forma di stella con altri pannelli dal design colorato. Il pallone sarà targato ancora Adidas e sarà ufficialmente presentato nell’agosto del 2019. In basso il tweet con le prime immagini: