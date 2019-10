Il Paris Saint-Germain questa sera può virtualmente chiudere il discorso qualificazione in Champions League nella trasferta di Brugge: "Restare al caldo" è il titolo scelto da L'Equipe. Il PSG è attualmente primo in classifica a punteggio pieno, con 4 punti di vantaggio proprio sui belgi secondi in classifica e cinque su Real Madrid e Galatasaray. "Le Parisien" invece racconta la storia di Thomas Meunier: "Dalla fabbrica alla Champions League".