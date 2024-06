Ufficiale PSG, arriva un concorrente in più per Donnarumma: preso Safonov dal Krasnodar

C'è un nuovo portiere al Paris Saint-Germain, un concorrente in più per Gianluigi Donnarumma. Il PSG ha annunciato pochi minuti fa l'ingaggio di Matvey Safonov a titolo definitivo dal Krasnodar. Di seguito il comunicato ufficiale del club francese: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Matvey Safonov. Il portiere 25enne ha firmato con il Club fino al 2029.

Nato a Stavropol (Russia) il 25 febbraio 1999, Matvey Safonov, 25 anni, si è fatto le ossa nelle categorie giovanili dell'FK Krasnodar, nel sud della Russia. Il portiere ha scalato le varie gerarchie del club, in particolare attraverso la squadra riserve (Krasnodar 2), fino al suo grande debutto nella Premier-Liga (prima divisione russa) contro l'Amkar Perm, nell'agosto 2017. Durante l'anno 2018-2019 , il portiere di un metro e 92 ha giocato in porta con la prima squadra del Byki (Les Taureaux) 21 volte, di cui 5 in Europa League.

Matvey Safonov continua il suo slancio nel 2019-2020, collezionando 33 presenze in tutte le competizioni. Nella stagione successiva, scopre la Champions League in un girone particolarmente difficile, con Chelsea, Siviglia FC e Rennes. È stato decisivo anche contro i bretoni, permettendo alla sua squadra di uscire dal Roazhon Park con il punto del pareggio (1-1).

Riconosciuto anche per le sue doti di leadership, Safonov, capitano della sua squadra dal 2020, ha collezionato 175 presenze per 53 clean sheet con la sua società di formazione. Nel 2023-2024 ha ampiamente contribuito all'ottima corsa del Krasnodar, chiudendo il campionato al secondo posto, un punto dietro lo Zenit San Pietroburgo.

Safonov ha attirato l'attenzione anche delle squadre giovanili del suo paese dall'età di 14 anni, avanzando in tutte le categorie di età a partire dal livello U15 nel 2014. Ha poi esordito con la squadra russa in un'amichevole contro la Polonia (1-1) nel Giugno 2021, prima di affrontare Finlandia (1-0) e Danimarca (1-4) durante la fase a gironi di Euro 2020. Ad oggi ha 14 presenze in nazionale".