Dzeko felice e motivato, Zaniolo non è un caso. E per l'Europa è presto: Roma, parla Fonseca

Edin Dzeko è felice e motivato, come del resto tutta la Roma. E non esiste nessun caso legato a Nicolò Zaniolo. Parola di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina che consentirebbe ai capitolini di blindare il quinto posto, non scende nei dettagli di mercato, a partire dal centravanti bosniaco: “Non ci penso, lui sta bene ed è motivato”. Né si sofferma su Zaniolo: “Per me non è stato un caso. Ho sempre detto la verità. Per me non c'è nessun problema qui. Abbiamo parlato con Nicolò e andava tutto bene". Il portoghese non pensa neanche all’Europa League e al rischio di non poter avere Chris Smalling a disposizione: “Sono totalmente concentrato su domani”. Perché “non so quali sono le partite facili qui. Non so se il calendario loro è più facile. Dobbiamo pensare alle nostre partite e vincere domani contro una squadra che sta molto bene".

