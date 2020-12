L'Atalanta dilapida il doppio vantaggio. Senza Ilicic non è la stessa cosa

L'Atalanta non va oltre il pareggio contro il Bologna. Il 2-2 finale maturato con i gol di Muriel in sessanta secondi e la rimonta felsinea non lascia troppo soddisfatto il tecnico Gasperini, che spiega come ci sia rammarico per la mancata vittoria dopo un primo tempo dominato. Invece c'è un Toloi, uscito appena dopo la mezz'ora, per un affaticamento al flessore.

Più felice, Gasp, per l'arrivo di Joakim Maehle, difensore annunciato dal Genk e in arrivo a Bergamo. E poi ha spiegato il cambio Ilicic e Miranchuk, anche se è forse il principale per il pareggio di oggi.