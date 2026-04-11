La Roma aggancia la Juve, ora un weekend ad alta quota: la classifica e le probabili formazioni
Con il successo sul Pisa, la Roma aggancia momentaneamente la Juventus al quinto posto nella classifica di Serie A. Si apre così un turno da alta quota, dato che i bianconeri sfideranno nelle prossime ore l’Atalanta, in una gara cruciale per la corsa alla Champions League. Domenica da scudetto, invece: alle 15 il Napoli sarà di scena a Parma, mentre alle 20.45 l’Inter sfiderà il Como in un altro match ad alta quota. Di seguito la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei prossimi incontri.
SERIE A, LA CLASSIFICA
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (31)
4. Como 58 (31)
5. Juventus 57 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (31)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Sassuolo 42 (31)
11. Udinese 40 (31)
12. Torino 36 (31)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (31)
15. Fiorentina 32 (31)
16. Cagliari 30 (31)
17. Cremonese 27 (31)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (31)
20. Pisa 18 (32
CAGLIARI-CREMONESE - Sabato 11 aprile, ore 15.00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Obert; Borrelli, Esposito. Allenatore: Pisacane.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.
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TORINO-HELLAS VERONA - Sabato 11 aprile, ore 15.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: D'Aversa.
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco.
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MILAN-UDINESE - Sabato 11 aprile, ore 18.00
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic; Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
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ATALANTA-JUVENTUS - Sabato 11 aprile, ore 20.45
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
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GENOA-SASSUOLO - Domenica 12 aprile, ore 12.30
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
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PARMA-NAPOLI - Domenica 12 aprile, ore 15.00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Elphege. Allenatore: Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
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BOLOGNA-LECCE - Domenica 12 aprile, ore 18.00
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
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COMO-INTER - Domenica 12 aprile, ore 20.45
COMO (3-4-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina; Diao. Allenatore: Fabregas.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.
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FIORENTINA-LAZIO - Lunedì 13 aprile, ore 20.45
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora; Harrison, Ndour, Brescianini, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore: Sarri.
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