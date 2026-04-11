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Un talento al giorno, Julien Yanda: il Bayern Monaco ha il nuovo Davies

Un talento al giorno, Julien Yanda: il Bayern Monaco ha il nuovo DaviesTUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Si parla di una possibile esperienza in prestito per Julien Yanda, terzino classe 2007 del Bayern Monaco, che i bavaresi hanno tesserato a gennaio scorso dal St.Pauli ma che non ha mai trovato spazio in Prima Squadra fino a questo momento, nonostante la acclarata tendenza di Kompany di lanciare i giovani più promettenti, basti pensare a Lennart Karl e Filip Pavić, primo 2010 ad esordire in Champions League. Motivo per cui il club bavarese sarebbe molto interessato a farlo partire per dargli minutaggio tra i pro, ma senza perdere il controllo del cartellino.

Il mancino si distingue per la sua versatilità (può giocare anche come esterno a tutta fascia o ala sinistra), la velocità esplosiva in progressione, la qualità nei cross e la capacità di spingere con intensità sulla fascia, caratteristiche che lo rendono spesso paragonato ad Alphonso Davies. Buona struttura fisica, ottima lettura difensiva e propensione all’inserimento offensivo, Yanda ha completato il percorso giovanile tra HSV Barmbek-Uhlenhorst e St. Pauli prima di approdare al Bayern nel gennaio 2025 con contratto fino al 2028. In poco più di dodici mesi, si è affermato come uno dei profili più interessanti della cantera bavarese.

Nome: Julien Yanda

Data di nascita: 22 agosto 2007

Nazionalità: tedesco

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Alphonso Davies

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

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