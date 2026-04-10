TMW Julien Yanda può lasciare il Bayern Monaco: Parma e Sassuolo studiano il terzino classe 2007

Parma e Sassuolo studiano il profilo del promettente Julien Yanda, terzino classe 2007 del Bayern Monacom che i bavaresi hanno tesserato a gennaio scorso dal St.Pauli ma che non ha mai trovato spazio in Prima Squadra fino a questo momento, nonostante la acclarata tendenza di Kompany di lanciare i giovani più promettenti, basti pensare a Lennart Karl e Filip Pavić, primo 2010 ad esordire in Champions League. Motivo per cui il club bavarese sarebbe molto interessato a farlo partire per dargli minutaggio tra i pro, ma senza perdere il controllo del cartellino.

In Bundesliga è considerato un potenziale erede di Davies

Alto 183 cm e mancino naturale, si distingue per la sua versatilità (può giocare anche come esterno a tutta fascia o ala sinistra), la velocità esplosiva in progressione, la qualità nei cross e la capacità di spingere con intensità sulla fascia, caratteristiche che lo rendono spesso paragonato ad Alphonso Davies.

Dotato di buona struttura fisica, buona lettura difensiva e propensione all’inserimento offensivo, Yanda ha completato il percorso giovanile tra HSV Barmbek-Uhlenhorst e St. Pauli prima di approdare al Bayern nel gennaio 2025 con contratto fino al 2028. In poco più di dodici mesi, si è affermato come uno dei profili più interessanti della cantera bavarese.