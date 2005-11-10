Un talento al giorno, Gabriel Obama Mangue: l'Atletico vola con l'equatoguineano

Tra i protagonisti della settimana di Youth League c'è anche Gabriel Obama Mangue, attaccante dell'Atletico U20 che ha firmato una doppietta (16’ e 28’) nella vittoria 4-2 in trasferta contro lo Stoccarda, con una prestazione di alto livello che ha portato i rojiblancos a 7 punti. Nato il 3 gennaio 2008 a Barcellona, è un attaccante spagnolo (con origini equatoguineane) della squadra biancorossa, con cui si sta mettendo in grande evidenza ultimamente. Alto 1,88 m e destro naturale, sta emergendo come una delle punte più promettenti della cantera colchonera.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centravanti fisico e clinico, abile nel movimento in area e nella finalizzazione. Si distingue per la presenza aerea, l’istinto del gol e la capacità di decidere le partite nei momenti chiave. Dinamico e maturo per l’età, unisce potenza a un buon senso della posizione, profilandosi come un pure finalizzatore moderno con grandi margini di crescita nel sistema dell’Atlético.

Nome: Gabriel Obama Mangue

Data di nascita: 3 gennaio 2008

Nazionalità: spagnolo/equatoguineano

Ruolo: centravanti

Squadra: Atletico Madrid

Assomiglia a: Paolo Guerrero

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