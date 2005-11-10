Un talento al giorno, Isaac Konde: l'ennesimo investimento green a Manchester

Isaac Konde, 16 anni, è una delle grandi speranze future del Manchester United, che a livello di Prima Squadra fatica enormemente ma continua a scommettere sui giovani. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool dal 2018, ha esordito con gli Under-18 nella stagione 2025/26, collezionando sei presenze e un assist. Nell’estate 2026 ha deciso di lasciare Anfield e si è unito ai Red Devils, firmando uno scholarship di un anno che diventerà contratto professionistico al compimento dei 17 anni. Inserito nella Under-18 di Darren Fletcher, rappresenta un altro innesto importante nella recente campagna di rafforzamento del vivaio di Old Trafford.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un attaccante versatile, capace di giocare su entrambe le fasce o centralmente. Si distingue per una velocità bruciante e un eccellente controllo di palla in spazi stretti. Dinamico e abile nel dribbling, unisce rapidità a qualità tecnica, profilandosi come un profilo moderno e promettente per il futuro dei Red Devils.

Nome: Isaac Konde

Data di nascita: 22 ottobre 2009

Nazionalità: olandese

Ruolo: centravanti

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Noni Madueke

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