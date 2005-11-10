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Un talento al giorno, Justin Ehikioya Ejodamen: il centrocampista del futuro azzurro

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
14.10.2026 06:00Il Talento del Giorno
Fonti preferite
L'Italia si gode il talento del 15enne Ejodamen, di chiare origine africane
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Borussia Dortmund si conferma una potenza mondiale per lo scouting nel Settore Giovanile e sembra aver fatto centro anche con Justin Ehikioya Ejodamen, centrocampista del settore giovanile tedesco nato il 19 aprile 2011 in Germania da genitori nigeriani. Cresciuto nelle giovanili giallonere, gioca attualmente con gli Under-16 e ha già impressionato a livello internazionale con l’Italia, con cui ha debuttato nel settembre 2026. Soprannominato “il nuovo Bellingham” per le similitudini di gioco e fisicità, è seguito da club come Barcellona, Juventus, Milan, Arsenal e Chelsea, mentre il Dortmund punta a blindarlo.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centrocampista box-to-box destro, già fisicamente strutturato e maturo oltre l’età. Si distingue per tecnica, abilità nella gestione sotto pressione, forza nei duelli e capacità di inserirsi in zona offensiva. Dinamico, elegante e abile sia in fase di interdizione sia di proiezione, unisce personalità a qualità tecniche elevate, profilandosi come uno dei talenti più promettenti del movimento azzurro e non solo.

Nome: Justin Ehikioya Ejodamen

Data di nascita: 19 aprile 2011

Nazionalità: italiano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Cher Ndour

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale

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L'italiano Ejodamen del Dortmund è il nuovo Bellingham. È già nel mirino di Juventus e Milan

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