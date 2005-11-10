L'italiano Ejodamen del Dortmund è il nuovo Bellingham. È già nel mirino di Juventus e Milan

Il Borussia Dortmund è uno dei club di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti. Jadon Sancho, Erling Haaland e Jude Bellingham sono solo alcuni dei grandi giocatori esplosi in Germania prima di affermarsi ai massimi livelli. Anche in questa stagione la fucina del club tedesco continua a sfornare prospetti interessanti, da Jobe Bellingham a Joane Gadou, passando per Konstantinos Karetsas e Samuel Inacio.

Tra i talenti più promettenti c'è anche Justin Ehikioya Ejodamen, appena 15 anni e ancora lontano dall'esordio con la prima squadra. Nato il 19 aprile 2011, il centrocampista italiano è già riuscito a conquistare attenzioni importanti e viene paragonato proprio a Jude Bellingham, tanto da essere soprannominato il "nuovo Bellingham".

Il paragone nasce dalle caratteristiche simili tra i due giocatori. Ejodamen occupa una posizione analoga in campo, possiede importanti qualità tecniche e fisiche e mostra una maturità e una tranquillità non comuni per un ragazzo della sua età.

Barcellona, Juventus e Milan sulle sue tracce

Il classe 2011 si sta mettendo in evidenza con l'Under 16 del Borussia Dortmund ed è già nel giro della Nazionale italiana Under 16. Il centrocampista può inoltre rappresentare Germania e Nigeria. Recentemente ha attirato l'attenzione durante la RondOm BZS Youth Trophy Cup, disputata nei Paesi Bassi, dove si è anche distinto per aver segnato un gol direttamente dalla linea di centrocampo.

Ejodamen rappresenta uno dei prospetti sui quali il Borussia Dortmund intende investire e lavorare nei prossimi anni. Il club tedesco, però, sa che sarà difficile tenere lontane le pretendenti.

Secondo quanto riportato da Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando attentamente la situazione del giovane centrocampista box-to-box. I blaugrana non sono però gli unici interessati: anche Juventus e Milan seguono da vicino il talento del Dortmund.

Alla corsa si sono aggiunti anche due club inglesi come Arsenal e Chelsea. Le società britanniche, tuttavia, non potranno accogliere il giocatore prima del compimento dei 18 anni, mentre i club appartenenti a Paesi dell'Unione Europea potranno muoversi già quando Ejodamen compirà 16 anni.

Il Borussia Dortmund si aspetta dunque un assalto nei prossimi mesi e ha già intenzione di prolungare il contratto del giovane talento per blindarlo. Il "nuovo Bellingham" è destinato a essere uno dei nomi più contesi sul mercato dei giovani.