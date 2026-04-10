Atalanta-Juventus è una sfida sinistra! Successi 28-8 per i bianconeri

Atlanta-Juventus è sfida per giocatori mancini!

Lo dicono i tabellini marcatori dei più recenti faccia a faccia. Nel 2020-2021 Malinovskyj con un sinistro da fuori area al minuto 87 confezionò la vittoria nerazzurra per 1-0. Nel 2022-2023 Iling-Junior al 56’ e Vlahovic al 98’ firmarono il 2-0 bianconero con due colpi mancini. L’1-1 del 2021-2022 fu siglato da (ancora) Malinovskyj al 76’ con un altro sinistro e al 92’ da Danilo con un colpo di testa. L’ultimo 1-1, quello della scorsa stagione, arrivò grazie a un mancino di Kalulu al 54’ e a un’inzuccata di Retegui al 78’.

Volendo rintracciare una rete di destro dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino al campionato 2019-2020 quando Higuain all’82’ timbrò il momentaneo 1-2 di una partita che sarebbe poi terminata col punteggio di 1-3.

Per la cronaca a parte la marcatura di testa di Gosens, le altre due bianconere arrivarono con i mancini di Higuain (doppietta per il centravanti) e Dybala.

Tirando le somme: degli ultimi 11 centri 7 sono arrivati col sinistro, 1 col destro, 3 di testa.

Ammontano a 63 gli Atalanta-Juventus disputati in Serie A dal 1937-1938. La bilancia dei precedenti racconta di 8 vittorie nerazzurre, 27 segni X, 28 successi bianconeri, 59 gol orobici, 104 juventini.

All’andata, a Torino, fu 1-1: Sulemana al 46’ del primo tempo, Cabal al 33’ della ripresa.

Situazione in classifica alla vigilia del match.

Atalanta con 53 punti (14V – 11X – 6P con 44GF e 27GS), di cui 32 fatti a Bergamo (9V – 5X – 2P con 25GF e 13GS). OK negli ultimi 4 turni (2V – 2X). Juventus a quota 57 (16V – 9X – 6P con 54GF e 29GS), 24 dei quali colti lontano da Torino (7V – 3X – 5P con 22GF e 16GS). A punti da 5 giornate (3V – 2X).

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

63 incontri disputati

8 vittorie Atalanta

27 pareggi

28 vittorie Juventus

59 gol fatti Atalanta

104 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Juventus 0-1, 2° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Juventus 1-1, 19° giornata 2023/2024