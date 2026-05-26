TMW Tony D'Amico al passo d'addio con l'Atalanta. Può chiudere con la Roma entro il weekend

Dopo quattro anni, Tony D'Amico saluta l'Atalanta. Perché nelle scorse ore ci sono stati dei contatti fra le parti per trovare la quadratura per una risoluzione consensuale, di fatto già quasi certa dopo le notizie che arrivavano sul fronte Cristiano Giuntoli, con il dirigente che dovrebbe essere presentato a inizio della prossima settimana a Zingonia, con ufficialità intorno al 2 di giugno.

D'Amico non resterà fermo. Aveva un contratto fino al 30 giugno del 2027 con l'Atalanta e, per questo, un anno fa Luca Percassi lo aveva blindato dagli assalti del Milan, con Giorgio Furlani che lo considerava il primo obiettivo per la scrivania. Com'è andata a finire, in rossonero, è storia di queste ore. Proprio D'Amico aveva una possibilità di ritornare in voga, qualora fosse arrivata la qualificazione in Champions, opportunità oramai tramontata.

Così la Roma è pronta a offrirgli il ruolo da direttore sportivo. Ha già lavorato con Gasperini, proprio ai tempi dell'Atalanta. Fra i due c'è un rapporto di stima e cordialità, cosa non scontata. E poi i buoni piazzamenti degli ultimi anni - sempre in Europa da quando è arrivato, un trofeo vinto a Dublino con la tripletta di Lookman - possono rappresentare un pedigree di tutto rispetto per la piazza capitolina. Entro il weekend se ne saprà di più, ma non è scontato che tutto non si possa risolvere in poco tempo.