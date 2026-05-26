La Fiorentina esercita l'opzione per il rinnovo di Lezzerini. Contratto esteso fino al 2028
Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato di aver esteso il contratto che lega Luca Lezzerini al club viola per altre due stagioni. Ecco l'annuncio ufficiale in merito all'accordo rinnovato tra la società il portiere: "ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto di Luca Lezzerini, contratto che verrà esteso fino al 30 giugno 2028".
Tornato lo scorso agosto alla Fiorentina dopo 8 anni in qualità di terzo portiere, Lezzerini il 19 febbraio 2026 a Białystok è tornato a vestire la maglia viola in una partita ufficiale dopo oltre 9 anni, partendo da titolare nell'andata del play-off di Conference League contro lo Jagiellonia. Sono 3 le presenze totali in questa stagione, due in Conference e "l'esordio" in campionato nell'ultima partita contro l'Atalanta al Franchi (3' finali),