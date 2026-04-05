Colombia, allarme James: scarsa forma e infortuni mettono in dubbio il leader verso il Mondiale

La Colombia guarda al Mondiale 2026 con ambizioni rinnovate, ma con un interrogativo pesante legato al suo uomo simbolo. Dopo la delusione per l’assenza a Qatar 2022 e la finale raggiunta in Copa América 2024, i Cafeteros si presentano con una rosa competitiva guidata da Luis Díaz e altri elementi chiave. Ma le condizioni di James Rodríguez preoccupano.

Il capitano, punto di riferimento da oltre un decennio, sta attraversando un momento complicato. Dopo l’amichevole contro la Francia, è stato ricoverato per tre giorni a causa di disidratazione e, nei giorni successivi, il Minnesota United ha annunciato la sua indisponibilità per problemi fisici senza fornire ulteriori dettagli. Una situazione che ha inevitabilmente alimentato dubbi. Anche in campo i segnali non sono incoraggianti: nelle recenti sfide contro Croazia e Francia, James è stato sostituito dopo 63 minuti, evidenziando una condizione lontana dagli standard richiesti per un torneo di alto livello.

Eppure, il talento non si discute. Protagonista al Mondiale 2014 e MVP della Copa América 2024, il numero 10 resta un giocatore determinante. Ora, però, la priorità è ritrovare continuità: dal suo arrivo in MLS ha giocato appena 41 minuti, ma ha ancora diverse partite per rimettersi in forma. Il tempo stringe e la Colombia aspetta risposte. Per sognare in grande, servirà il miglior James.