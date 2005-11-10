Ufficiale Niente Milan per Rangnick: il ct dell'Austria ha rinnovato il suo contratto fino al 2028

Come era già nell'aria, Ralf Rangnick non si unirà al Milan e non lavorerà in Italia. A confermarlo è la stessa Federcalcio austriaca, che poco fa ha annunciato sul proprio sito il rinnovo del contratto del ct fino al 2028. Di seguito il comunicato integrale: "La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028.

Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Il consiglio di sorveglianza dell'ÖFB ha votato all'unanimità a favore del rinnovo del contratto di Ralf Rangnick.

Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Con il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale, l'ÖFB lancia un chiaro segnale di continuità. Insieme a Ralf Rangnick, proseguirà il percorso di crescita della nazionale e si getteranno le basi per ulteriori successi sportivi".