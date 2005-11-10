Ufficiale Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione

Nuovo rinnovo di contratto in casa Ternana in vista della prossima stagione in Serie A Women. Il club umbro ha infatti annunciato l'accordo con la centrocampista Regazzoli. Questo il comunicato della società:

"La Ternana Women prosegue il proprio percorso di continuità tecnica annunciando il rinnovo di Alice Regazzoli. Il centrocampista rossoverde ha sottoscritto il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.

Per Regazzoli quella alle porte sarà la terza annata con la maglia della Ternana Women, club con il quale ha già collezionato 52 presenze complessive e 8 reti. Nell’ultima stagione di Serie A è scesa in campo 20 volte risultando una delle protagoniste del centrocampo rossoverde e trovando anche la via del gol nel pareggio casalingo contro la Fiorentina.

Classe 1999, Alice ha confermato nel corso delle ultime stagioni qualità tecniche, equilibrio e grande duttilità tattica, caratteristiche che le hanno permesso di ricoprire più ruoli in mezzo al campo abbinando capacità d’impostazione, intensità e corsa".

Queste le dichiarazioni di Alice Regazzoli: "Sono contenta di continuare questo viaggio insieme alla Ternana Women e ringrazio la società per avermi dato, anche quest’anno, l’opportunità di farne parte. Sono sicura che sapremo fare ancora di più regalando, a tutti noi e alla città di Terni, grandi soddisfazioni e gioia".