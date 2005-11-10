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Mancini, è finita con l'Al Sadd: è pronto a tornare come ct della Nazionale

Mancini, è finita con l'Al Sadd: è pronto a tornare come ct della Nazionale TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 20:55Serie A

L'ex tecnico dell'Inter, della Lazio e della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, lascia l’Al Sadd, è finita con i qatarioti, come ufficializzato dal club tramite un videomessaggio dell'allenatore. Mancini si prepara dunque ad un ritorno come commissario tecnico della Nazionale azzurra, alla quale ha già dato apertura totale per ritornare a lavorare assieme, aspettando l’ok della FIGC.

Ricordiamo che il 22 giugno è prevista l'elezione del nuovo presidente federale, con Giovanni Malagò grande favorito per il successo. Solo dopo tale data e quando si conoscerà il nome ufficiale del nuovo numero uno del calcio italiano, potrà essere finalizzato un accordo con un nuovo commissario tecnico. Il ritorno in azzurro di Roberto Mancini comunque, è sempre più vicino.

Queste le parole di Mancini nel video pubblicato dall'Al Sadd: "Ciao a tutti. Questo video serve a ringraziare tutti i tifosi dell'Al Sadd. Per tutto il supporto che ci hanno dato in questa stagione e per come ci hanno aiutato nel recuperare molte posizioni per la vittoria del titolo. Ringrazio il club ed il direttore per avermi aiutato ad integrarmi facilmente nel club. Grazie a tutti i miei fantastici giocatori, per ciò che hanno fatto sia dentro che fuori dal campo. (Mancini nomina uno ad uno tutti i giocatori della rosa per ringraziarli, n.d.r.). Tutti i lavoratori, i barman, i dottori del club. Grazie, sarete sempre nel mio cuore".

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