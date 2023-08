Domenico Berardi, l'unico ad avere rifiutato Juventus e Inter (più volte). E ora costa troppo per la Lazio

Domenico Berardi sì, Domenico Berardi no? È il dilemma di questo calciomercato per la Lazio. Indicato da Maurizio Sarri come il principale obiettivo per l'attacco, l'esterno del Sassuolo e della Nazionale potrebbe finalmente fare il grande salto dopo averlo rifiutato più volte. Perché se è vero che la sua comproprietà era di proprietà della Juventus - salvo poi tornare neroverde - dall'altra parte è altrettanto reale di come abbia deciso di dire di no alle big come la stessa Juve, ma anche all'Inter. Una posizione tenuta per molto tempo e cambiata radicalmente con le prime grandi prestazioni con l'Italia, in particolare all'Europeo: giocare la Champions ora è diventato quasi un sogno da realizzare, per potere giocare in stadi strapieni.

Per questo ora accetterebbe molto volentieri la corte della Lazio. Se è vero che il Sassuolo lo ha blindato fino al 2027 solamente un anno fa, facendone una bandiera, dall'altro potrebbe dire di sì per una cifra giusta. Intorno ai 30 milioni, insomma, più per accontentare chi è il miglior marcatore di sempre - e sicuramente lo sarà per moltissimo tempo in Serie A - partito dalla B come diciottenne e rimasto a discapito di praticamente tutte le proposte. Anche Pioli, qualche stagione fa, lo aveva indicato come il perfetto acquisto da parte del Milan. I rossoneri, con Maldini, non sono mai arrivati vicini a prenderlo. Così come la Fiorentina, con una proposta al ribasso da 15 milioni che ha indispettito il Sassuolo.

E ora? L'età non è più così verde e la questione plusvalenze non è certo da sottovalutare. Un'offerta da 30 milioni per chi entra nell'anno che porta agli enta non è semplice da formulare, anche se Sarri lo vuole a tutti i costi, avendolo messo in cima alla lista con Ricci. Pomo della discordia fra il presidente e l'allenatore, toccherà capire quale sarà il suo futuro. Oggi Domenico Berardi compie 29 anni.