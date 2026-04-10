Sadio Mané, l'eroe dell'ultima coppa d'Africa. Riportando tutti i compagni in campo

"Il mondo sa chi sono i veri campioni". Sadio Mané è stato uno dei principali protagonisti della Coppa d'Africa vinta dal Senegal e assegnata, a tavolino, al Marocco, qualche tempo dopo la finale. Anzi, è l'attore di quella che è stata una vittoria che, negli ultimi minuti di partita, rischiava di non esserci più. Perché nel recupero era stato concesso un calcio di rigore discutibile ai padroni di casa, con Brahim Diaz che ha cercato lo scavato e ha sbagliato il tiro dagli undici metri.

"Ci sono stati molti litigi durante la partita - aveva spiegato Mané nelle ore successive alla finale della Coppa d'Africa - Personalmente, penso che non ci fosse rigore, ma se l’arbitro lo ha assegnato, bisogna accettarlo: è il calcio. L’importante era continuare a giocare. Tutti volevano lasciare il campo, così ho chiesto consiglio a Claude Le Roy: è la persona giusta. Mi ha detto: ‘Bisogna restare e giocare’. Ho parlato anche con El Hadji Diouf, che mi ha dato lo stesso consiglio. Così ho richiamato tutti e ho detto: ‘Ragazzi, assumiamoci le nostre responsabilità, giochiamocela, che Diaz segni o meno’. Alla fine siamo stati premiati".

Prima della finale Mané aveva spiegato come sarebbe stata l'ultima partita con la maglia del Senegal. Oggi Sadio Mané compie 34 anni.