Al Nassr ok contro l'Al Riyadh anche senza Ronaldo: 1-0 grazie a Manè e primo posto

L'Al Nassr ha conquistato una vittoria importante e sofferta battendo l'Al Riyadh per 0-1 nella 20ª giornata della Saudi Pro League 2025-26, in trasferta allo stadio Prince Faisal bin Fahd. La rete decisiva è arrivata al 40' minuto grazie a Sadio Mané, assistito da João Félix, che ha sbloccato una partita molto equilibrata e che riporta i gialloblù in vetta alla classifica.

Tutto questo nel giorno dell'assenza di Cristiano Ronaldo in campo: il portoghese non è stato convocato (o ha scelto di non giocare), con diversi rumours che parlano di malcontento per la presunta scelta di non fare mercato da parte del fondo PIF rispetto ad altri club sauditi (come l'Al Hilal con l'interessamento per Benzema, ndr). Nonostante ciò, la squadra di Al Nassr ha dimostrato maturità e ha portato a casa tre punti preziosi.