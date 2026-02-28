Retegui fa ben sperare, vince in rimonta dell'Al Nassr: il risultati della Saudi League
La Saudi League manda in scena oggi 4 partite, tra cui quella che vede impegnata l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Sul campo dell'Al Fayha, la formazione di Jorge Jesus va sotto nel recupero del primo tempo ma poi riesce a rimontare: il pari lo firma l'ex Liverpool Mané, poi ci sono un'autorete e il sigillo finale di Al-Hamdan.
Giornata positiva per Mateo Retegui, autore del gol del pareggio, su calcio di rigore, nel match casalingo contro l'Al Taawoun. L'attaccante ex Atalanta ha il playoff con l'Italia nel mirino e ci tiene a mostrare con continuità la sua vena realizzativa in vista dell'imminente impegno di marzo contro l'Irlanda del Nord. Da segnalare, infine, le vittorie esterne di Al Akhood e Al Khlod rispettivamente contro Al Najma e Neom SC.