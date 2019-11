© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il turno infrasettimanale, Serie A di nuovo in campo per l'undicesima giornata del campionato che si apre quest'oggi per finire lunedì 4. Di seguito le probabili formazioni di SPAL-Sampdoria (diretta tv lunedì su Sky a partire dalle 20.45) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA SPAL - Sconfitta dal Milan, la SPAL torna in campo contro la Sampdoria in uno scontro diretto che si preannuncia davvero delicato. In porta verrà schierato Berisha, mentre in difesa dovrebbe tornare Igor insieme si confermati Vicari e Tomovic. Strefezza e Reca agiranno sulle fasce, così come a centrocampo ci saranno Kurtic con Valdifiori e Murgia. In attacco Petagna con Paloschi. Assente ancora Di Francesco.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Mister Claudio Ranieri dovrebbe ritornare ad un 4-4-2 per affrontare la compagine di Semplici. Davanti ad Audero ci saranno Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru. A centrocampo torna a disposizione Linetty che però potrebbe partire dalla panchina. Al fianco di Ekdal ci sarà uno fra Vieira e Bertolacci mentre sulle corsie agiranno Depaoli e Jankto. In attacco Gabbiadini, Quagliarella e Bonazzoli si giocano due maglie da titolare.