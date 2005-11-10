Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionato

Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Di seguito le probabili formazioni della 7^ giornata di Serie A raccolte dai nostri inviati sul campo
FROSINONE-SASSUOLO - Venerdì 16 ottobre, ore 20.45
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Sebastiano Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.
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VENEZIA-NAPOLI - Sabato 17 ottobre, ore 15.00
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. Allenatore: Allegri.
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BOLOGNA-INTER - Sabato 17 ottobre, ore 18.00
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; L. Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, C. Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.
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ROMA-GENOA - Sabato 17 ottobre, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, De Roon, Pisilli, Lulli; Soulé, Mora; Castro. Allenatore: Gasperini.
GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Frendrup, El Shaarawy; Messias; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
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UDINESE-LECCE - Domenica 18 ottobre, ore 12.30
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
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FIORENTINA-COMO - Domenica 18 ottobre, ore 15.00
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
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MILAN-ATALANTA - Domenica 18 ottobre, ore 18.00
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. Allenatore: Sarri.
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JUVENTUS-LAZIO - Domenica 18 ottobre, ore 20.45
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik, Douglas Luiz, Sarr; Nico Gonzalez, McKennie; Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.
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MONZA-CAGLIARI - Lunedì 19 ottobre, ore 18.30
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Fazzini, Mendy, Maldini. Allenatore: Pisacane.
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PARMA-TORINO - Lunedì 19 ottobre, ore 20.45
PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Ndiaye; Delprato, Fabbian, Bernabe, Keita, Valeri; Touré, Romero. Allenatore: Gilardino.
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez; Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.
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