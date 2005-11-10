Bologna-Inter 1-3, le pagelle: Carlos Augusto spacca la partita. Pobega perfetto per un tempo

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

(di Pietro Celeste)

Skorupski 6,5 - Tiene in vita i suoi nel primo tempo su un colpo ravvicinato di testa di Esposito. Si conferma nella ripresa su Bonny.

Darmian 5 - Amara la sua prestazione da ex. Thuram lo sovrasta sullo stacco aereo del pareggio, ci pensa Bonny a sfinirlo.

Casale 6 - Il muro difensivo del Bologna cade nel secondo tempo, complici i cambi e la stanchezza. Centralmente se la cava e singolarmente regge il confronto.

Theate 6 - La sua prima intenzione è quella di cercare subito la gittata profonda. Dietro solido, seppur il traversone di Barella sia dalla sua parte. Dal 63' Helland 5 - Si fa sfilare alle spalle Bonny nel gol che chiude i giochi. Indeciso nel duello fisico e succube dell'ivoriano.

Zortea 5,5 - Accompagna la manovra del Bologna sviluppata sul fronte opposta, arrivando anche a concludere più volte. Tarda le operazioni e non si intende proprio a menadito con Bernardeschi, peccando di concretezza.

Pobega 7 - Staffilata dopo un'ottima percussione centrale. Apre le danze dopo diciotto secondi rendendosi subito pericoloso. Prosegue con gol, un'altra conclusione e la traversa in un primo tempo perfetto. Dal 77' Moro s.v.

Ferguson 5,5 - Ci mette il volto sul piazzato di Sucic a portiere battuto. Il salvataggio rimanda solamente la goleada nerazzurra in un secondo tempo di completo annebbiamento.

Miranda 6 - Soffia la sfera a Luis Henrique nel gol del vantaggio con forza e veemenza. Cala di condizione e l'Inter può andare a nozze ovunque.

Bernardeschi 6 - Acceso ed euforico nel primo tempo, nervoso e solitario nel secondo nelle poche ripartenze avute dal Bologna. Nella disfatta rossoblù, si salva.

Cambiaghi 6 -Soliti stratti sul fondo e un paio di palloni messi al centro insidiosi. Nella ripresa il Bologna si abbassa e non ci sono più i presupposti per ripartire. Dal 76' Dovbyk s.v.

Piccoli 6 - La sua partita è sfortunata e dura appena mezz'ora. Manca all'appuntamento con il gol dopo diciotto secondi prima di abbandonare il terreno di gioco dopo uno scontro con Akanji. Dal 30' Enem 5,5 - Il suo ingresso illude le aspettative. Dimostra qualità con il pallone tra i piedi, ma fine a sé stessa con il progredire della gara, finendo nella morsa del pacchetto arretrato nerazzurro.

Allenatore: Palladino 5,5 - Regge un tempo avendo anche un pizzico di rammarico in termini di occasioni. Nella ripresa i suoi crollano fisicamente, dimenticandosi di giocarlo. Il campanello d'allarme più volte ribadito sulla scarsa condizione fisica dei suoi oggi è emerso ancora di più.

LE PAGELLE DELL'INTER

(di Lorenzo Di Benedetto)

Martinez 6 - Non può niente sul gol di Pobega, mentre poco prima dell'intervallo salva il risultato con una bella parata. Serviva una risposta anche da parte sua e la risposta è arrivata.

Bisseck 5,5 - Entra in negativo nell'azione che porta al vantaggio del Bologna. Troppo timido il passaggio per Luis Henrique che non fa niente per migliorare la situazione. Per il resto ordinaria amministrazione.

Akanji 5,5 - Non è nel suo miglior momento e lo conferma anche a Bologna. Non certo una partita farcita di errori ma non dà la sensazione di essere in completa fiducia.

Bastoni 6 - Bernardeschi è un cliente scomodissimo ma comunque limita i danni. Si vede meno del solito in avanti, ma la prestazione è comunque sufficiente.

Luis Henrique 5 - Il peggiore in campo tra i nerazzurri. Si addormenta in occasione dell'azione che porta avanti il Bologna, Miranda lo anticipa e l'errore costa carissimo. Non migliora la sua partita con il passare del tempo.

Dal 69' Diouf 6 - Entra e dà il pallone a Zielinski che viene poi trasformato in assist dal polacco. La partita cambia anche per merito suo.

Barella 6 - L'assist per Thuram e poco altro. Fa il suo, senza strafare e senza creare troppi problemi alla difesa del Bologna.

Zielinski 6,5 - Altro giocatore, altro assist. Quello confezionato per Carlos Augusto è veramente prezioso e ricco di talento. Bene in regia, non fa sentire la mancanza di Calhanoglu che lo sostituisce a 10 minuti dalla fine.

Dal 79' Calhanoglu sv.

Sucic 5,5 - Fallisce un gol veramente incredibile. Quella giocata non può non incidere nella valutazione: uno come lui non può tirare fuori da 5 metri dalla porta praticamente vuota.

Dimarco 6 - Nel primo tempo soffre, nella ripresa va un po' meglio. L'Inter inizia a dominare quando entra Carlos Augusto al suo posto.

Dal 69' Carlos Augusto 7,5 - Un gol e un assist. Segna dopo meno di un minuto dal suo ingresso in campo e spacca la partita. Poco altro da aggiungere: il migliore in campo.

Pio Esposito 5,5 - Non la miglior versione di se stesso. Fa a sportellate come al solito ma viene limitato alla grande soprattutto da Darmian, che lo conosce e sa come fermarlo. Esce dopo meno di un'ora senza aver lasciato il segno

Dal 58' Bonny 7 - Ci prova e sbaglia, ci riprova e segna, ma in fuorigioco, poi ci riesce. Bella prova dell'ex Parma che frutta la sua prima occasione del periodo in cui Lautaro non ci sarà.

Thuram 7 - Si prende sulle spalle l'Inter nel momento del bisogno, ovvero senza Lautaro in campo. Segna in un momento decisivo: ammonito per simulazione nel secondo tempo ma la simulazione non c'è.

Dal 79' Mkhitaryan sv.

Allenatore: Chivu 7 - Contro il Brugge aveva forse sbagliato qualche scelta. Stasera le ha azzeccate tutte. Cambia la partita con le sostituzioni e la sua squadra torna a sorridere.