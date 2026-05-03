0-0 col Genoa, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "L'Atalanta le prova tutte, la vittoria non torna"
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0-0 nell'anticipo del sabato sera. L'Atalanta conquista un punto in casa col Genoa e la squadra di Raffaele Palladino perde un'occasione per tentare di ridurre le distanze con il sesto posto. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bergamasca del Corriere della Sera: "L'Atalanta le prova tutte ma la vittoria non torna".
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