Battuto il Como, Inter a +9. Il Corriere della Sera in prima pagina: "Mani sullo Scudetto"

"Mani sullo Scudetto". Titola così in prima pagina il Corriere della Sera, che si sofferma sulla vittoria ottenuta dall'Inter nel posticipo della 32esima giornata. I nerazzurri infatti sono riusciti a passare per 3-4 in casa del Como, firmando una rimonta incredibile e facendo un passo decisivo verso la vittoria del campionato. L'Inter ha preso il largo rispetto alle inseguitrici, assicurandosi un buon margine a sole sei giornate dalla fine. I nerazzurri hanno conquistato la 24esima vittoria in Serie A, portandosi a quota 75 ma soprattutto a +9 dal Napoli, secondo con 66 punti.

Merito delle doppiette di Thuram e Dumfries, che hanno risposto ai gol di Valle, Nico Paz e Da Cunha ma anche del mezzo passo falso compiuto dagli azzurri. Il Napoli infatti ha sprecato una grossa chance ed è stato bloccato sull'1-1 dal Parma. Tre i punti guadagnati dall'Inter sul Milan, che sabato è stato sconfitto a sorpresa per 0-3 dall'Udinese: il Diavolo è praticamente fuori dalla corsa Scudetto, visto che l'Inter è volata a +12.

I nerazzurri riprenderanno il proprio cammino in campionato già venerdì sera, ospitando il Cagliari nell'anticipo della 33esima giornata in programma alle 20.45 a San Siro. Obiettivo terza vittoria consecutiva per la formazione di Cristian Chivu, che punta ad andare a +12 anche dagli azzurri in attesa di Napoli-Lazio, in programma sabato alle 18.00.