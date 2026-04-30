Caso arbitri, designazioni pilotate. QS in prima pagina: "L'ora della verità"
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Oggi l’interrogatorio del supervisore Var Gervasoni, sotto accusa per Salernitana-Modena. "Arbitri, l'ora della verità", la prima pagina del Quotidiano Sportivo stamane: Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, sceglie la via del silenzio in merito alle accuse rivolte. Peraltro già indagato per concorso in frode arbitrale e autosospeso.
Di quelle sospette designazioni pilotate “si sapeva” nell’ambiente, ma nessuno è intervenuto fino a quando è venuta a galla l’indagine del pm Maurizio Ascione rimasta a lungo lontana dai riflettori.
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