Conte e il futuro, Cronache di Napoli: "Si prepara al summit con De Laurentiis"
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Come è ormai consuetudine, Cronache di Napoli dedica uno spazio considerevole al calcio in prima pagina. Accade anche oggi, con questo titolo: "Napoli, Conte conferma i "Fantastici 4" e si prepara al summit con De Laurentiis". Domani alle 18 il match con la Lazio: sfida importante per il tecnico salentino, che pensa anche al suo futuro.
C'è dell'altro nella parte riservata alla formazione partenopea: "Alisson Santos di nuovo in panchina. Ieri il rientro del patron dagli Stati Uniti". Niente chance dal 1' per uno dei migliori in maglia azzurra nel 2026. Presto sarà chiaro se il Napoli nella prossima stagione avrà ancora Conte al timone nella prossima stagione oppure se ci sarà un cambio di guida tecnica.
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