Nuovo colpo del Palermo: arriva Cassandro. Il difensore si trasferisce a titolo definitivo
Il Palermo ha un nuovo difensore. Il club rosanero si è assicurato Tommaso Cassandro, centrale del Como che è stato acquistato dopo una parentesi in prestito al Catanzaro, che spiega anche come già conosca benissimo la Serie B.
Il comunicato del Palermo
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Tommaso Cassandro. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Tommaso il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
Il comunicato del Como
"Como 1907 conferma il trasferimento a titolo definitivo di Tommaso Cassandro al Palermo FC. Tutti al Como 1907 ringraziano Tommaso, membro della squadra che ha ottenuto la promozione in Serie A nella stagione 2023/24, e gli augurano il meglio per il futuro, sia in campo che fuori".