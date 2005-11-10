Ufficiale
Manuel Llano nuovo terzino per la Salernitana di Cosmi: accordo fino al 2028
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La Salernitana ha il suo nuovo esterno, si tratta di Manuel Llano. Ecco il comunicato ufficiale del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il laterale destro classe 1999 Manuel Llano. Il calciatore argentino, che nell’ultimo anno e mezzo ha vestito la maglia della Casertana, ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028. Benvenuto a Salerno, Manuel!"
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