DeLa blinda Conte, Il Mattino: "Non mi abbandonerà e rispetterà il contratto"
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Nella prima pagina di oggi, Il Mattino dedica come al solito un importante spazio alle vicende del Napoli. Nella giornata odierna, non si parla tanto di campo ma di futuro e lo si fa citando delle recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis. Il titolo scelto è il seguente: "DeLa blinda Conte: non mi abbandonerà e rispetterà il contratto".
Con la stagione che sta volgendo al termine, tornano in auge le voci sul futuro del tecnico salentino che potrebbe non essere sotto il Vesuvio. A maggior ragione, visto l'accostamento di Conte alla Nazionale post flop Mondiale. Il patron degli azzurri però si mostra sereno sulla possibilità di proseguire insieme.
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