Elogio Elkann, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: "Yildiz un grande"

vedi letture

"Yildiz un grande": titola così questa mattina il Corriere dello Sport, riferendosi ai complimenti che John Elkann ha riservato al giovane talento turco. Juventus attesa questa sera dall'esame Manchester City al Mondiale per Club, oltre che protagonista nel mercato estivo con diversi colpi che potrebbero andare a segno: su tutti, David e Sancho. Comolli parla con il canadese e pressa lo United per l'ala. Tudor si gioca il primo posto nel girone contro Guardiola: ai torinesi basta il pareggio.

Spazio anche ai neocampioni d'Italia, con questo titolo in taglio basso: "Nunez, look da Napoli". Manna tratta con il Liverpool: l'uruguaiano è valutato 58 milioni. Darwin è pronto a dire di sì. Non solo lui nel mercato partenopeo in entrata: Lang si avvicina, offerti al Psv 25 milioni più bonus. Si raffredda la pista Ndoye: troppo alta la richiesta. Scatto per Beukema e Juanlu.