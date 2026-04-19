Elphege decisivo, Gazzetta di Parma: "Il Parma sbanca Udine e 'blinda' la salvezza"
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Vittoria importantissima per il Parma. La squadra di Cuesta si è imposta a Udine per 1-0 grazie alla rete siglata da Elphege e chiude il discorso legato alla salvezza. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Perla di Elphege. Il Parma sbanca Udine e 'blinda' la salvezza".
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