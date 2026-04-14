FIGC, la Serie A lancia Malagò. Il Gazzettino: "E anche Abete vuole candidarsi"
"FIGC, la Serie A lancia Malagò. E anche Abete vuole candidarsi" scrive Il Gazzettino in prima pagina quest'oggi. Dai club di Serie A plebiscito per l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò: 19 voti su 20, anche il Verona che inizialmente non era convinto ha votato sì, solo la Lazio di Lotito è rimasta sulle sue posizioni. Si profila un duello con Abete: "Chiederò la candidatura alla Lega Dilettanti".
La corsa alla presidenza della FIGC vedrà ora Malagò confrontarsi con le altre componenti (Lega Nazionale Dilettanti al 34%, AIC al 20%, Lega Pro al 12%, Allenatori al 10% e Serie B al 6%).
Il presidente della Lega A Simonelli ha parlato del confronto previsto la settimana prossima con Malagò: "Nel prossimo incontro i club in Lega gli presenteranno il programma di massima che interessa alla Serie A (una ventina di punti) e che Malagò integrerà con le sue idee"
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